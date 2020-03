Politieke toeristen in de VS: Nederlanders oog in oog met uitdagers van Trump

In The Rex, het intieme theater in het centrum van Manchester in New Hampshire, staat zestiger Liz te wachten op de komst van presidentskandidaat Joe Biden. Ze wil de voormalige vicepresident aan de vooravond van de verkiezingen in haar thuisstaat New Hampshire horen spreken. ,,Mijn schoonvader was de chauffeur van John F. Kennedy toen hij in 1960 campagne voerde in New Hampshire’’, vertelt ze. ,,En in 1976 was mijn schoonmoeder betrokken bij de campagne van Jimmy Carter. Maar wat leuk dat jij helemaal uit Europa bent gekomen om erbij te zijn. Waar komt die interesse in onze politiek vandaan?”