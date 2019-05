Politieke leiders Australië worden het eens: homo's gaan niet naar de hel

Legionella-uit­braak België: al 16 patiënten, één dode

10:06 Een legionella-uitbraak in de buurt van het Belgische Gent heeft al één mensenleven geëist. Vijftien andere patiënten liggen in het ziekenhuis. Eentje verkeert in levensgevaar. De besmettingsbron is nog niet bekend, meldt Het Laatste Nieuws.