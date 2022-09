Politieagenten neergestoken in Londen: man opgepakt

Levenslang voor Duitser die medewerker tankstati­on (20) doodschoot na ruzie over mondkapje

De 49-jarige man die in september vorig jaar in de deelstaat Rijnland-Palts een 20-jarige tankstationmedewerker doodschoot na een ruzie over het dragen van een mondkapje, is dinsdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

13 september