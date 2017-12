Politieagent adopteert pasgeboren baby van drugsverslaafde vrouw

Holets zag in september op straat in Albuquerque (New Mexico) twee mensen op de stoep zitten. Het bleek een verslaafd stel te zijn: voor de ogen van de agent maakten de man en vrouw zich klaar om heroïne bij elkaar in te spuiten. Toen Holets dichterbij kwam, zag hij dat de vrouw zwanger was. Hij besloot een gesprek met haar aan te gaan over de gevaren van drugs. Niet alleen voor de vrouw zelf, maar ook voor haar ongeboren kind.

Crystal Champ (35) was in eerste instantie niet blij met de preek van Holets, die er geen doekjes om wond: ,,Je baby gaat hier dood aan", vertelde hij haar. ,,Ik had zoiets van: hoe durf je me te veroordelen. Je hebt geen idee hoe moeilijk dit is", zei Champ. "Ik weet dat ik een slecht mens ben en me in een verschrikkelijke situatie bevind."

De vrouw is al sinds haar tienerjaren verslaafd, vertelde ze aan CNN. Ze heeft al meerdere keren geprobeerd om af te kicken, maar dat lukte nooit voor lang. ,,Ik had inderdaad opgegeven. Ik besloot dat dit nu eenmaal mijn leven was", aldus Champ over haar drugsverslaving.

Champ vertelde Holets dat ze hoopte op een reddende engel: iemand die haar baby zou willen adopteren. Zijn gedrag veranderde meteen, zegt de vrouw nu. Holets besloot het stel niet op te pakken wegens drugsbezit. Hij liet hen een foto van zijn gezin zien. Holets en zijn vrouw hebben al vier kinderen, inclusief een 10 maanden oude baby.

Geleid door God

Op dat moment bood hij in een opwelling aan om de baby van Champ te adopteren. Hij werd hierbij door God geleid, zegt Holets. ,,God heeft ons bij elkaar gebracht. Ik kan het op geen andere manier uitleggen."

Holets moest zijn beslissing nog wel mededelen aan zijn vrouw, die met hun eigen baby bij vrienden op bezoek was. Het stel had wel eens gepraat over het adopteren van een kind, maar wilde eigenlijk wachten tot hun kinderen wat ouder waren. De politieagent stapte in de auto, reed naar zijn vrouw Rebecca toe, en legde uit wat er gebeurd was.

Rebecca Holets twijfdelde geen moment. ,,Hij wist dat ik akkoord zou zijn", zegt ze. Op 12 oktober werd de baby van Champ geboren. Ryan en Rebecca Holets noemden haar Hope. De baby werd verslaafd geboren, maar is inmiddels volledig afgekickt.