Politie vindt uitgehongerde kinderen in hondenhok van huis in Texas

,,Het ergste geval van kindermishandeling dat ik ooit gezien heb in mijn 44-jarige carrière”, noemde de plaatselijke sheriff het tafereel dat de politie even voor half acht ’s morgens aantrof in het huis in Decatur, vlakbij Dallas. Twee ondervoede kinderen zaten in een klein hondenhok geperst en twee anderen bevonden zich in een schuurtje, helemaal onder de uitwerpselen.



,,Alle vier de kinderen hadden honger en dorst”, aldus sheriff Lane Akin van Wise County. ,,Er was meer dan genoeg voedsel in de schuur, maar de koelkast en de kasten waren afgesloten, zodat de kinderen er niet in konden. Het ging om drie jongens van 1, 3 en 5 jaar en een meisje van 4.”