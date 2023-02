Politie verijdelt mogelijke aanslag tijdens verkiezing van Miss België, zaal gescand door speurhonden

Belgische media melden dat de politie zaterdagmiddag een melding had gekregen van een mogelijke dreiging. De politie in Belgisch-Limburg zou een bericht via de partner van de verdachte hebben onderschept, waarin werd gedreigd met een aanslag. Daarop kwam de politie met een grote inzet naar De Panne. Ook werden bij de toegangswegen naar Plopsaland, waar de missverkiezing zou plaatsvinden, controles gehouden.



De man zou aangetroffen zijn op de parkeerplaats van het evenement in de provincie West-Vlaanderen. Het zou gaan om een man die vanuit Limburg richting De Panne reed met een huurwagen. Hij had vijf wapens bij zich en werd nog voor hij aankwam in Plopsaland onderschept door de politie. Er zouden volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws ook chemicaliën gevonden zijn in zijn omgeving, maar dat is niet bevestigd.



De verdachte is een man van 47 jaar uit de provincie Limburg in België. Ook over het motief van de man is nog niets bekend. De man werd opgepakt en is inmiddels een eerste keer verhoord. Hij zou geen strafblad hebben.