Politie ontruimt grootste station Madrid

‘Brein achter aanslagen Parijs en Brussel omgekomen bij luchtaan­val in Syrië’

10:26 Het grote brein achter de terreuraanslagen in Parijs en in Brussel, de 33-jarige Belgisch-Marokkaanse IS-terrorist Oussama Atar, is gedood bij een luchtaanval in Syrië. Dat heeft de Franse geheime dienst bevestigd.