Politie New York schorst agent om dodelijke nekklem

Drama op Spaans festival: stier doorboort man (26), slachtof­fer sterft in ziekenhuis

7:41 Een traditioneel Spaans festival dat elk jaar wordt gehouden aan de Costa Blanca is gisteren uitgelopen op een drama. Een 26-jarige man raakte tijdens de festiviteiten zwaargewond nadat hij door een stier werd doorboord. Het slachtoffer kon nog op eigen kracht naar een gezondheidscentrum in de buurt lopen, maar stierf enkele uren later alsnog aan zijn verwondingen.