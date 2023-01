Politie Memphis heft straatbrigade Scorpion op na fatale arrestatie

Scorpion staat voor Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. De eenheid bestaat uit drie teams van ongeveer dertig agenten die zich richten op gewelddadige overtreders in gebieden met veel criminaliteit. Vrijdag zei politiecommissaris Cerelyn Davis nog dat de hele groep niet de dupe mocht worden van het gedrag van een paar agenten, maar daar kwam ze na gesprekken met de familie van Nichols, leiders uit de betrokken gemeenschappen en andere leden van Scorpion, op terug.

,,Het is in het belang van iedereen om de Scorpion-eenheid permanent te deactiveren’’, zei ze zaterdag in een verklaring. ,,De agenten die onderdeel uitmaken van de eenheid staan volledig achter deze stap. Nu de verschrikkelijke daden van een aantal leden de groep in een kwaad daglicht hebben gezet, is het noodzakelijk dat wij als politiekorps van Memphis proactief handelen.’’

Excessief geweld

Vrijdagavond werden videobeelden vrijgegeven van de mishandeling van Nichols door vijf agenten. Dat gebeurde na een verkeerscontrole. Op de beelden is te zien dat Nichols, die zich niet verzette en herhaaldelijk om hulp riep, wordt geslagen, geschopt en met een wapenstok bewerkt. Hij overleed enkele dagen later. De vijf betrokken agenten, die ook zwart zijn, werden eerder ontslagen wegens excessief geweld en zijn donderdag aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

De beelden leidden tot ontzetting en demonstraties in meerdere steden in de VS. President Joe Biden liet weten dat hij “woedend en verdrietig” was na het zien van de beelden.

Beelden van de fatale arrestatie leidden tot het ontslag en de vervolging van de vijf betrokken agenten.