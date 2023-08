Politie in VS haalt automobilist van de weg met volwassen stier als passagier: ‘Is deel van het gezin’

Het bizarre voorval vond plaats bij de plaats Norfolk. De politie kreeg omstreeks 10.00 uur een melding over een auto op de snelweg 275 met een koe aan boord. ,,We dachten dat het een kalf zou zijn, iets kleins dat in het voertuig zou passen”, zei commissaris Chad Reiman terugblikkend tegen North East Newschannel Nebraska.

Dat bleek verkeerd gedacht. Bij aankomst op de opgegeven locatie geloofden de agenten hun ogen niet: naast de bestuurder van de Ford Crown Victoria stond een volwassen rund met enorme hoorns. Om het imposante beest te kunnen vervoeren, waren aan de passagierskant de ramen, een deel van het dak en ook de helft van de voorruit verwijderd.

De agenten dwongen de automobilist te stoppen voor een verkeerscontrole. Hij werd geïdentificeerd als Lee Meyer, een landeigenaar uit Neligh, en verklaarde de stier genaamd Howdy Doody regelmatig mee te nemen naar beurzen en kermissen in Nebraska. ,,Tijdens de controle van het voertuig constateerden de politieagenten enkele verkeersovertredingen die zich in die specifieke situatie voordeden”, zei Reiman. ,,De bestuurder kreeg een waarschuwing en het verzoek de stad te verlaten en rechtstreeks met het dier naar huis te rijden.’’

De bestuurder gaf volgens de nieuwszender gevolg aan het verzoek en ‘niemand raakte gewond’. De video van Meyer en Howdy Doody ging viraal.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Watusi-stier Howdy Doody in de auto op de snelweg bij Norfolk in de staat Nebraska. © Videostill North East Newschannel Nebraska

Wandeling

Meyer was volgens zijn vrouw woensdag niet onderweg naar een beurs of kermis. ,,Hij neemt Hody Doody één keer per week mee voor een wandeling om gras en planten te eten in de greppels langs de snelweg’’, zei ze donderdag tegen de regionale radiozender US92.

Haar echtgenoot kocht de Watusi-stier acht of negen jaar geleden. Het dier, een Amerikaans ras afgeleid van Afrikaanse Sanga-runderen die gekenmerkt worden door zeer grote hoorns, was toen vijf of zes maanden oud. ,,Sindsdien is Hody Doody zijn maatje’, lichtte Rhonda toe. Ze schrok naar eigen zeggen enorm toen ze hoorde dat haar man van de weg was gehaald. ,,Ik kreeg op mijn werk een telefoontje van mijn zoon, die wilde weten of zijn vader in de gevangenis zat. Iemand had het nieuws over de verkeerscontrole naar hem gestuurd. Vanaf dat moment had ik een slecht gevoel.’’

Deel gezin

Rhonda gaf toe dat ze niet altijd achter de aankoop van haar man heeft gestaan, maar na verloop van tijd is Howdy Doody volgens haar een deel van het gezin geworden. ,,Van het bedrag dat hij heeft uitgegeven aan dit hele verdomde project met de auto en de stier had ik een gloednieuwe keuken kunnen hebben’’, verzuchtte ze.

Haar echtgenoot is ondanks de verkeerscontrole en waarschuwing van de politie opgewekt en geniet van de aandacht, vervolgde Rhonda. ,,Lee denkt nu dat hij een filmster is.’’ De wereldwijde media-aandacht heeft volgens haar geleid tot een potentieel nieuw evenement in Neligh: Howdy Doody Day. Bezoekers kunnen de Watusi-stier dan in werkelijkheid ontmoeten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.