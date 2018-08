Politie in Kiev arresteert negen voetbalfans

Westdijk was zelf niet betrokken bij de vechtpartij van vanavond. ,,Maar ik weet dat er één iemand in het ziekenhuis ligt en een aantal dagen moet blijven. Hij liep hoofdwonden op, voor zover ik begreep. We hebben als Ajax-supporters geld voor hem ingezameld.”



Een andere supporter meldt via Twitter: ,,We zaten als ratten in de val en de politie was nergens te bekennen. Niet zo netjes dit. We snappen dat de lokale autoriteiten verantwoordelijk zijn maar dit was echt een onprettige situatie.”



Er zouden momenteel zo’n 280 Ajacieden in Kiev zijn voor de wedstrijd, dat de laatste horde vormt op weg naar de groepsfase van de Champions League.