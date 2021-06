Politie in Düsseldorf valt journalisten aan tijdens demonstratie: ‘Aanval op persvrijheid’

Helikopter Colombiaan­se president Duque beschoten bij Venelozaan­se grens

1:35 De Colombiaanse president Ivan Duque zegt dat de helikopter waarin hij zat vlakbij de grens met Venezuela is beschoten. ,,Het is een laffe aanval, we zien kogelgaten in het presidentiële toestel”, aldus de president in een verklaring. Volgens Duque heeft zijn veiligheidsdienst “iets dodelijks” voorkomen. Niemand raakte gewond.