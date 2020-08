Politie Berlijn: demonstranten negeren regels, coronaprotest moet stoppen

Volgens een politiewoordvoerder houden de demonstranten zich niet aan de hygiënevoorschriften. Alle tot nu toe genomen maatregelen hebben geen resultaat gehad en is er geen andere mogelijkheid dan te stoppen met dit protest, zo wordt zojuist bekend gemaakt. Met luidsprekerwagens worden de demonstranten geïnformeerd. Uit de demonstratie klinkt luid boegeroep. ,,Wij blijven hier” en ,,Wij zijn het volk", zeggen demonstranten tegen Duitse media. Een van hen scheldt tegen politiemannen: ,,Wat jullie hier doen, overtreft de wreedheid van de Gestapo in het derde Rijk", meldt de Berliner Zeitung. Ondanks herhaalde waarschuwingen blijven mensen tegen elkaar aan staan, zonder mondkapjes.

Volgens een schatting van de Duitse krant Bild hebben zich inmiddels al ruim 30.000 mensen in Berlin-Mitte verzameld voor de grote demonstratie tegen het corona-beleid. Er is nog steeds een grote toestroom voor de geplande demonstratie, bevestigde ook een politiewoordvoerster zaterdagmiddag.

Een grote groep demonstranten is op de grond gaat zitten in de Friedrichstrasse. Daar klinken spreekkoren als 'Zitten!’ en 'Verzet!'. Er worden spandoeken meegenomen met teksten als 'Stop met de fake-pandemie'. Volgens de politie wordt het gevaarlijk krap in de straat. Toegangswegen zijn inmiddels afgesloten, melden Duitse media.

Betogers kwamen samen bij de Brandenburger Tor waar ze door een politieafzetting wilden breken richting het grote park ten westen van de monumentale poort. De sfeer heette gespannen. De politie vreest dat er later ongeregeldheden uitbreken. Er zijn 3000 politieagenten ingezet en waterkanonnen staan klaar.

Volledig scherm Een demonstrant spreekt politieagenten toe. © Getty Images

Ook maakte de politie via Twitter bekend dat de demo-deelnemers herhaaldelijk tevergeefs werd gevraagd de minimumafstanden aan te houden ter bescherming tegen nieuwe besmettingen. Daarom heeft het hoofd operaties het dragen van face-to-face bescherming nu tot ‘een verplichting’ verordonneerd. De woordvoerster van de politie zei ook dat de demonstratie ‘wordt onderbroken’ als de afstandsregels niet worden nageleefd en er geen maskers worden gedragen.

Vrijwel geen enkele betoger draagt een masker en velen omarmen elkaar en schudden handen. De betoging werd woensdag juist om die reden door het bestuur van de stad verboden, maar rechters hebben dat verbod ingetrokken en gesteld dat onder voorwaarden demonstraties moeten worden toegestaan. Gisteren waarschuwde de Duitse bondskanselier Angela Merkel op haar jaarlijkse persconferentie nog dat het in de komende maanden waarschijnlijk moeilijker zou worden het coronavirus binnen de perken te houden. ,,Het wordt belangrijk de besmettingsgraad laag te houden als we weer binnen zijn, op het werk, op scholen en thuis. We zullen nog langer met dit virus moeten leven. We moeten het daarom ook serieus blijven nemen. Laten we het ook serieus nemen.”

Het protest is mede een initiatief van de in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus.

Een persoon werd door de politie op de Pariser Platz in hechtenis genomen, melden lokale media.

Volledig scherm Een deelneemster aan de demonstratie. © Getty Images

Duitsland telt ruim 83 miljoen inwoners. Momenteel hebben bijna 16.000 mensen het uit China afkomstige virus onder de leden en 245 van hen zijn in kritieke toestand.