Politie beëindigt zoektocht naar sporen Maddie McCann, materiaal naar Duitsland voor onderzoek

Volgens de Britse zender Sky News nam de politie donderdag uitgebreid foto’s van een opgraving aan de oevers. Er zouden grondstalen en stukken stof zijn verzameld, berichten lokale media. Afgelopen dagen kwamen berichten naar buiten over stukjes textiel en ander materiaal dat was gevonden. Het is voorzichtig in zakken gedaan en wordt onderzocht door forensisch experts. De Portugese krant Correio da Manhã schrijft dat al het materiaal voor onderzoek naar Duitsland wordt gestuurd.

Of de sporen een link hebben met de verdwijningszaak is niet bekendgemaakt. Mogelijk komt de politie donderdag nog met een verklaring. Ook zou gezocht zijn naar een dekentje of roze pyjama die Maddie droeg toen ze in 2007 verdween uit een hotelkamer in Praia da Luz, 50 kilometer van het stuwmeer.

Grootste zoekactie in jaren

Sinds dinsdag is uitgebreid gezocht naar sporen van de toen 3-jarige Madeleine. De nieuwe zoekactie is de grootste in jaren in deze zaak. Jarenlang was onbekend wie er achter haar verdwijning en waarschijnlijke dood zat, tot drie jaar geleden de Duitser Christian Brückner werd opgepakt. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met haar verdwijning, maar de politie heeft nog meer bewijs nodig.

Volledig scherm © EPA / AFP

Via een informant kwam informatie binnen over het gebied bij het stuwmeer in de buurt van Faro, bij Praia da Luz. Verdachte Brückner zou in zijn schuilplaats foto's van deze locatie hebben bewaard. Hijzelf - veroordeeld voor een verkrachting en verdacht in vijf andere gevallen van seksueel geweld - houdt zijn mond.

De informant zou de Duitse politie hebben verteld dat de hoofdverdachte het stuwmeer enkele dagen na de verdwijning van Maddie heeft bezocht met zijn camper.

Zeer geloofwaardig

De Duitse politie noemde die tip ‘zeer geloofwaardig’. Er is onder meer gericht gezocht naar de roze pyjama van het Britse meisje. Daarvoor zijn onder meer speurhonden ingezet. In het sporenonderzoek werken de Portugese, Duitse en Britse autoriteiten samen.

Als iemand het lichaam van een levenloos 3-jarig meisje voor eeuwig wil verbergen, dan is het stuwmeer van Arade een perfecte plaats, schrijft correspondent Edwin Winkels vanuit Praia da Luz. Christian Brückner noemde het zijn ‘kleine paradijs’, dat hij vaak voor zich alleen had. Met zijn camper kon hij er wekenlang staan, begin deze eeuw, en verruilde hij de drukkere kust voor het rustige achterland van de Algarve.

Volledig scherm De politie zoekt bij de Arade-dam, iets in het binnenland. © AD