Politie bedankt non met kettingzaag voor hulp na orkaan Irma

Gevaarlijk

Wanneer een agent even later langs de omgevallen boom rijdt, ziet hij een vreemd tafereel. Langs de kant van de weg gaat een non het houten gevaarte in vol habijt te lijf met een kettingzaag. ,,Zuster'', vraagt hij, ,,u weet dat de politie dit werk kan doen?'' Maar zuster Margaret Ann wil er niets van weten. ,,Dat gaat ze nog wel een tijdje duren'', antwoordt ze. ,,Dit is gevaarlijk, mensen kunnen gewond raken.'' Daarna richt zij zich weer op haar kettingzaag. Voordat hij verdergaat, schiet de agent een snel filmpje op zijn telefoon.



Wanneer ze haar normale leven weer op kan pakken, weet de zuster niet. Haar school is ernstig beschadigd door de orkaan. Toch zegt ze te vertrouwen op de gemeenschap, die volgens haar zal samenkomen na deze ramp. Tot die tijd doet zij zelf wat ze kan in een poging op te leven naar wat ze haar leerlingen meegeeft: ,,Doe alles wat je kunt om te helpen.''