Politie arresteert ‘Indiase Greta Thunberg’ voor rol bij boerenprotesten

Naam: Vanessa Nakate

Leeftijd: 24

Land: Oeganda

Zet zich in voor: het hoorbaar maken van de stemmen van Afrikaanse activisten en het klimaat. Nakate werd actief in 2018, nadat ze bezorgd werd over de ongewoon hoge temperaturen in haar land. Ze is prominent lid van Fridays for Future in Oeganda en oprichtster van The Rise Up Momevent. Ze protesteerde maandenlang in haar eentje bij het parlementsgebouw in Kampala om de klimaatverandering in Afrika onder de aandacht te brengen, sprak op de klimaatconferentie (COP25) in Madrid en zet zich in voor het voortbestaan van de Congolese regenwouden.