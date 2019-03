Politie Alabama: Zeker 14 doden door storm in de VS

Alabama-gouverneur Kay Ivey waarschuwde inwoners op Twitter dat er mogelijk nog meer zwaar weer op komst is. ,,Onze harten gaan uit naar diegenen die hun leven hebben verloren in de stormen die Lee County vandaag hebben getroffen’’, schreef Ivey op Twitter.



Ook in andere staten in het zuidoosten van de VS richt stormachtig weer schade aan. In de staten Florida, South Carolina, en Georgia zijn tornado-waarschuwingen afgegeven. Daar zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt.