Politie: Aanvaller dreigde knieschijven van Nancy Pelosi te breken

De man die ervan wordt beschuldigd de echtgenoot van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi met een hamer te hebben aangevallen en verwond, had het plan om de Democratische leider te gijzelen en “haar knieschijven te breken”. Dat zou hij in een eerste verhoor tegenover de politie hebben bekend.

De man verschafte zich vrijdag met een hamer toegang tot het huis van Pelosi in San Francisco en ging op zoek naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was niet thuis, maar hij trof wel haar man aan. De 82-jarige Paul Pelosi werd aangevallen met een hamer en moest worden geopereerd wegens een schedelfractuur. Hij slaagde er vlak voor de aanval nog wel in de politie te alarmeren.

De 42-jarige verdachte is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. Later op de dag werd bekend dat de openbaar aanklager in San Francisco hem op grond van Californisch recht ook voor poging tot moord wil vervolgen. Daarop staat een gevangenisstraf van 13 jaar tot levenslang.

Volgens het Amerikaanse persbureau AP is de man een Canadees die sinds 2000 woonachtig is in de VS, maar niet over een verblijfsvergunning beschikt. De man zou in samenzweringstheorieën geloven en de afgelopen twee jaar in een garage in Californië hebben gewoond.

Bewijsmateriaal

De aanklagers hebben als bewijs tape, touw en andere materialen verzameld, waardoor duidelijk wordt dat de inbreker inderdaad van plan was om Nancy Pelosi vast te binden. Hij zou ‘Waar is Nancy?’ hebben geroepen toen hij alleen haar echtgenoot aantrof.

De aanvaller verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij van plan was Nancy Pelosi te gijzelen en haar vervolgens te ondervragen. Hij houdt haar verantwoordelijk voor leugens die volgens hem door de Democratische Partij worden verspreid. Als ze hem niet de waarheid zou vertellen, dan zou hij “haar knieschijven breken”, zo staat in een beëdigde verklaring. Als ze zich dan vervolgens in een rolstoel zou moeten voortbewegen, zouden haar collega's in het Congres “precies kunnen zien” wat de consequenties zijn van het verspreiden van leugens, aldus de man.

Volgens de familie gaat het al iets beter met Paul Pelosi en zal hij waarschijnlijk volledig herstellen. Nancy Pelosi liet in een korte verklaring weten getraumatiseerd te zijn, maar ook ‘dankbaar voor de snelle reactie van wetshandhavers en hulpdiensten’.

De president reageerde fel op het nieuws.