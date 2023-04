Polen steunt Oekraïne maar blokkeert het Oekraïense graan: ‘Moeten ook aan onze eigen boeren denken’

In de Europese Unie is groot ongemak ontstaan nu Polen, Hongarije en inmiddels ook Bulgarije weigeren nog langer Oekraïens graan te importeren omdat hun eigen boeren daarvan nadelen ondervinden.

De kwestie gaat niet alleen over belangen, maar ook over bevoegdheden: in de EU kan een lidstaat niet zomaar zelf beslissen een product niet meer te importeren als eigen producenten daar bezwaar tegen maken. Daar gaat de Europese Commissie over. Er zijn wel uitzonderingen, maar dan moet het bijvoorbeeld gaan om bescherming van de volksgezondheid.

Wat is het geval? Na de Russische inval in Oekraïne is export van graan via de Zwarte Zee veel lastiger geworden. Graan is één van de belangrijkste exportproducten van Oekraïne én belangrijk voor de voeding van miljoenen mensen in Afrika en Azië. De Europese Unie heeft de lidstaten die grenzen aan Oekraïne daarom gevraagd vrij doortocht te verlenen aan dat graan, zodat het op andere manier de afzetmarkten bereikt. Importheffingen werden opgeheven.

Maar door transportproblemen én door slimme handelaren blijft veel van dat Oekraïense graan in die Oost-Europese doorvoerlanden achter. Daardoor dalen de prijzen en zien lokale boeren hun winstmarges verdampen. Na wekenlange protesten besloot de Poolse regering afgelopen zaterdag de import in elk geval tijdelijk te blokkeren. Dezelfde dag volgde Hongarije en nu heeft ook Bulgarije laten weten zo’n blokkade te willen instellen.

‘Belangen van burgers beschermen’

Met name in Polen ligt de kwestie gevoelig: dat land is juist een van de belangrijkste pleitbezorgers van Oekraïne binnen de EU en heeft ook veruit de meeste vluchtelingen opgevangen. ,,We zijn en blijven onvoorwaardelijke vrienden en medestanders van Oekraïne”, zei Jaroslaw Kaczynski, voorzitter van de conservatieve regeringspartij PiS. ,,Maar het is de taak van elke goede regering om de belangen van haar burgers te beschermen.” Komend najaar zijn er verkiezingen in Polen.

De Europese Commissie heeft fel gereageerd: ,,Handelsbeleid behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. Unilaterale acties zijn niet aanvaardbaar. In moeilijke tijden is het bovendien van cruciaal belang dat alle besluiten binnen de EU worden ­gecoördineerd en op elkaar worden afgestemd”, liet een woordvoerder weten. De Commissie had vorige maand al ruim 50 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan Europese boeren die door het Oekraïense graan worden getroffen. Volgens de Oost-Europese landen is dat niet genoeg.

Bij andere lidstaten is er weinig begrip voor de blokkade. ,,Het is toch opmerkelijk dat sommige van deze landen altijd om meer vragen als het over sancties en munitie gaat. Maar nu het hen zelf raakt, wenden ze zich tot Brussel en smeken om financiële steun”, zei een EU-diplomaat tegen website Politico. Later op maandag zouden vertegenwoordigers van de Poolse en Oekraïense regering bijeenkomen voor overleg.

