Poetin ziet zijn prestigieuze Krimbrug die vier miljard euro kostte branden

VideoDe grote explosie op de Krim-brug heeft in meerdere opzichten voor grote schade gezorgd in Rusland. De strategisch zeer belangrijke verbinding tussen het vasteland van Rusland en de Krim lijkt nu onder vuur te liggen van Oekraïense strijdkrachten, wat slecht nieuws is voor het Russische leger.

Er waren eerdere pogingen de brug te raken, maar deze keer was het raak. Hoe groot de schade precies is moet nog blijken. Volgens het Kremlin zou de belangrijke verbinding nog kunnen worden gerepareerd en zijn er bovendien alternatieve bevoorradingsroutes voor het schiereiland voor handen. Dat is van groot belang voor zowel bevoorrading van Russische troepen in het zuiden van Oekraïne als mogelijke ontsnappingsroute voor eenheden die kunnen worden ingesloten tijdens het lopende Oekraïense offensief in het zuiden. Hoe dan ook is de aanval op de 18 kilometer lange brug weer een klap van formaat in de oorlog die in februari begon.

‘Verjaardagscadeautje’

Qua timing lijkt het wel een vervelend Oekraïens verjaardagscadeautje voor de Russische leider Vladimir Poetin die gisteren zeventig werd. Op vrijdag moest hij al aanhoren horen dat er drie Nobelprijzen voor de Vrede naar opposanten van het Kremlin waren gegaan - onder andere een Oekraïense mensenrechtenorganisatie werd bekroond - vanochtend kwam dan de niet geheel onverwachte aanval op de Kertsj-brug, zo genoemd omdat die de straat van Kertsj in de Zwarte Zee overspant. Vlakbij zagen de Russen eerder al hun vlaggenschip de Moskwa zinken.

Poetin is over de schade geïnformeerd, heet het in Moskou. De trotse president opende in 2018 persoonlijk de brug voor wegverkeer (een jaar later volgde de spoorverbinding) die een slordige 4 miljard euro kostte. Behalve dat het een prestigieuze weg- en spoorverbinding is, wilde Poetin er ook mee onderstrepen dat de in 2014 geannexeerde Krim definitief eigendom is van Rusland. Dat eigendom is nu deels geblakerd, net als de luchtmachtbasis van de Russische marine, in augustus op de westkust van het betwiste schiereiland.

De Russische president Poetin in 2018 op de Krim-brug, toen nog in aanbouw.

Er speelt veel rond deze plek. De Russische invasie en illegale annexatie van de Krim in 2014 bleken een voorbode te zijn van de invasie die Poetin dit jaar lanceerde, waarbij de Krim werd gebruikt als een belangrijke uitvalsbasis voor Russische troepen. Rusland heeft inmiddels vier andere Oekraïense regio’s geannexeerd, al wordt daar in Oekraïne heel anders over gedacht. De ontploffing werd gevierd in Kiev, waar overheidsfunctionarissen het incident toejuichten en beelden op sociale media plaatsten van ingestorte betonnen overspanningen van de brug. Er circuleren ook beelden van het schijnbare moment van de ontploffing, waarop voertuigen te zien zijn die over de brug rijden, slechts enkele seconden voordat een gigantische vuurbal ontstaat.

De beelden kunnen niet worden geverifieerd, maar ze doen vermoeden dat er doden en gewonden zijn gevallen. Mykhailo Podolyak, een adviseur van president Volodimir Zelenski, noemde het ‘het begin’. ‘Alles wat illegaal is, moet worden vernietigd’, voegde Podolyak eraan toe op Twitter.

Tijdsschema

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov erkende dat de regering geen tijdschema had voor het repareren van de 12-mijlsbrug. De Russische onderzoekscommissie, een vooraanstaande wetshandhavingsinstantie, meldde dat een vrachtwagen was geëxplodeerd die vervolgens brandstoftankers had doen ontbranden toen een goederentrein de brug overstak. De oorzaak van de ontploffing van de vrachtwagen was niet meteen duidelijk, maar gesproken wordt over een Oekraïense bom.

De Russische autoriteiten op de Krim zeiden dat de regio over voldoende voedsel en aardolie beschikt en merkten op dat de militaire bezettingen van Rusland de lang gezochte ‘landbrug’ van Poetin naar de Krim hadden gecreëerd. ,,Er is een landcorridor door de nieuwe (geannexeerde) regio’s ingesteld”, zei Oleg Kryuchkov, adviseur van het hoofd van de Krim.

Het ingestorte deel van de Krim-brug.

