Poetin veroordeelt aanval op Syrië

Tusk: EU staat achter bondgenoten

9:59 De Europese Unie zal zich met haar bondgenoten opstellen 'aan de kant van gerechtigheid'. Dat liet Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, weten in reactie op de raketaanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op chemische doelen in Syrië als vergelding voor de gifgasaanval in Douma.