Poetin ontvangt eerste astronaute en spreekt haar toe van achter lessenaar, maar de zaal is bijna leeg

De Russische president Vladimir Poetin heeft de eerste vrouw in de ruimte gedecoreerd. Het ging er enigszins vreemd aan toe, want hij sprak Valentina Teresjkova (86) toe van achter een lezenaar, hoewel er - op wat personeel na - niemand in de zaal aanwezig leek te zijn.

Poetin had Teresjkova uitgenodigd omdat het vrijdag exact zestig jaar geleden was dat ze haar soloruimtereis maakte. Ze vertrok op 16 juni 1963 aan boord van de Vostok 6 en werd daarmee de eerste vrouw en de eerste burger in de ruimte. Ze keerde na een vlucht van net geen drie dagen terug naar de aarde.

De Russische president ontving haar in het Constantijnpaleis in Sint-Petersburg. Dat verliep op een ietwat vreemde manier, zo is te zien op beelden die door het Kremlin zelf verspreid werden.

Geen begroeting

Teresjkova zat aan een ronde tafel te wachten en toen Poetin de zaal binnenkwam, ging hij haar niet begroeten, maar nam hij plaats achter een lessenaar. Vanaf die plek sprak hij haar toe, hoewel er behalve enkele personeelsleden niemand in de zaal aanwezig leek te zijn.

Na zijn speech, stapte Poetin op Teresjkova toe en speldde hij haar een medaille van de ‘Orde van Gagarin’ op “voor haar uitzonderlijk prestaties op het gebied van ruimte-exploratie, haar moed en toewijding tijdens haar historische ruimtevlucht en haar actieve maatschappelijke en internationale inspanningen”.

Lees verder onder de foto.

Die vlucht was een vlucht vol met incidenten. Teresjkova maakte foto's van de aarde, maar kon een biomedisch experiment niet uitvoeren omdat ze niet bij de benodigde apparatuur kon. Tijdens een contact met een ander ruimtetuig - Vostok 5 - vergaten beide kosmonauten hun codenaam te gebruiken.

Teresjkova klaagde op dag twee over pijn in haar been en moest op zeker moment overgeven nadat ze gegeten had. Later zei ze dat het aan de kwaliteit van het voedsel lag. Zo vond ze het brood veel te droog. Tijdens de vlucht kon de vluchtleiding een aantal omwentelingen geen contact met haar leggen. Later bleek dat ze in die tijd geslapen had omdat ze zich uitgeput voelde.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Teresjkova tijdens een trainingssessie in een simulator in januari 1964. © Reuters

In de periode na de vlucht staken geruchten de kop op. Zo beschuldigde een vluchtarts Teresjkova ervan dat ze voor haar vlucht dronken arriveerde bij het lanceerplatform. De militaire gezagvoerder van de kosmonauten deed dat later af als een leugen.

Ook werd ze er van beschuldigd dat ze niet al haar taken had uitgevoerd, niet goed had gegeten, ziek geworden was en orders van de vluchtleiding genegeerd had. Hard bewijs kwam er nooit, maar het leidde er wel toe dat er bijna 20 jaar geen vrouw meer naar de ruimte mocht in Rusland.

Politiek actief

Na haar terugkeer naar de aarde werd ze politiek actief en sinds 2011 is ze lid van de Staatsdoema voor Verenigd Rusland, de partij van president Poetin. Het was Teresjkova die in 2020 voorstelde om bij het wijzigen van de grondwet opnieuw te beginnen met het tellen van presidentiële termijnen, zodat Poetin aansluitend op zijn huidige dubbele termijn nog een keer twee termijnen van zes jaar president zou kunnen zijn.