Poetin ontmoet zichtbaar nerveuze Tsjetsjeense leider Kadyrov: wordt er gewerkt aan opvolging?

met VideoDe Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov is maandag op audiëntie geweest bij de Russische president Vladimir Poetin. Op beelden die het Kremlin online zette, is te zien dat Kadyrov zichtbaar nerveus was. Vorige maand dook het gerucht op dat ‘de bloedhond van Poetin’ ernstig ziek zou zijn na een mogelijke vergiftiging. Een ontmoeting van Poetin met Kadyrovs zoon Achmat eerder deze maand doet Ruslandkenners vermoeden dat er misschien wel gewerkt wordt aan zijn opvolging.

De speculaties over de gezondheidstoestand van Kadyrov (46) staken in februari de kop op. Hij kwam de jongste maanden veel bij en zag er opgeblazen uit. Op beelden is te zien dat hij moeite heeft zijn ogen open te houden.

Verscheidene bronnen meenden dat de Tsjetsjeense dictator en bondgenoot van Poetin vergiftigd werd en dat hij ernstige nierproblemen zou hebben. De voormalige premier van Tsjetsjenië Akhmed Zakayev noemde Kadyrov ook drugsverslaafd, waardoor hij af en toe toch nog zeer energiek zou lijken.

Volledig scherm © RV

Tijdens zijn ontmoeting met Poetin vandaag was er vooral een zenuwachtige Kadyrov te zien. Hij zag er nog altijd opgeblazen uit en las een verslag voor van een stapeltje papieren met opmerkelijk groot lettertype. Daarbij struikelde hij af en toe over de uitspraak van Russische woorden.

Op 4 maart ontmoette Poetin - onofficieel - ook al de zoon van de Tsjetsjeense leider: Achmat (17). “ Het lijkt een soort voorbereiding op de machtsoverdracht in Tsjetsjenië”, aldus Ruslandkenner Tatiana Stanovaya van R.Politik. Onder de huidige regels zou dat proces wel nog ruim 12 jaar duren, want in Tsjetsjenië kan je pas vanaf je 30ste staatshoofd worden. Achmat Kadyrov wordt op 8 november pas 18 jaar.

Volledig scherm Achmat Kadyrov en Poetin. © RV

Ook Ramzan Kadyrov moest wachten tot hij 30 jaar was. Zijn vader overleed in 2004 bij een aanslag, maar toen was hij nog maar 28. Als oplossing werd hij aangesteld tot eerste plaatsvervangende regeringsleider. Generaal-majoor Aloe Alchanov - minister van Binnenlandse Zaken in de regering van vader Achmat Kadyrov en een trouwe soldaat - werd met de hulp van Rusland de voorlopige president. In 2007 nam Ramzan Kadyrov over.

Volgens Stanovaya is het mogelijk dat er nu aan “een zachte versie van een soepele machtsoverdracht” gewerkt wordt. “Dat wil zeggen dat het over een periode van meerdere jaren zal gaan", zegt ze. “Kadyrov Sr. gaat geleidelijk aan met pensioen en zijn zoon kan intussen ervaring opdoen om later staatshoofd te worden.”

Riskanter

Ze drukt er wel op dat die optie een stuk riskanter is dan indertijd met Achmat en Ramzan. Bij hen ging het maar over een periode van 2 jaar, terwijl dat nu 12 jaar is. “Dat is best lang. In die tijd kan er veel veranderen, niet alleen in Tsjetsjenië, maar ook in Rusland.”