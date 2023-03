Poetin maant zijn miljardairs aan om volop te investeren in Russische economie

De Russische president Vladimir Poetin heeft op een bijeenkomst voor miljardairs en oligarchen opgeroepen om volop te investeren in de Russische economie. “Investeringen in nieuwe technologie, productiefaciliteiten en ondernemingen moeten Rusland helpen in de strijd tegen de westerse pogingen om onze economie te verwoesten”, aldus Poetin. Hij verwacht initiatieven van zijn zakelijke elite.

Het was de eerste keer dat Poetin een bijeenkomst heeft gehouden met invloedrijke en veelal puissant rijke leiders uit het bedrijfsleven sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 begon. “Westerse bedrijven die na de inval in Oekraïne besloten om in Rusland te blijven in plaats van te vluchten namen een slimme beslissing”, aldus Poetin tegen de oligarchen, van wie velen getroffen zijn door westerse sancties en inbeslagnames. Poetin noemde dat “een oorlog met sancties”.

“Geruchten over de neergang van Russische economie zijn sterk overdreven”, aldus Poetin. Hij voert nu de druk op zijn miljardairs en oligarchen op om de investeringen in eigen land te verhogen. Rusland is er volgens hem, ondanks de sancties, snel in geslaagd zich te heroriënteren naar landen niet deelnemen aan de westerse sancties. Daarmee doelt hij onder meer op China en andere Aziatische landen die nu Russische olie of gas kopen dat vroeger aan Europa werd verkocht.

Poetin waarschuwde er wel voor dat bedrijven hun activa niet overzee moeten verbergen. Hij prijst de “hoge missie” van bedrijfsleiders die zich niet alleen op winst richten, maar ook het “algemeen belang” nastreven.

Steenrijke oligarchen

Op de bijeenkomst was onder meer Oleg Deripaska (aluminiumondernemer) aanwezig. Die waarschuwde er onlangs nog voor dat Rusland volgend jaar mogelijk zonder geld komt te zitten. Ook de stinkend rijke ‘nikkelkoning’ Vladimir Potanin (bankier) woonde de meeting bij. Hij was de architect van de privatise­ring in Rusland en pikte zelf ook meer dan één graantje mee van wat intussen beschouwd wordt als de grootste georgani­seer­de diefstal uit de geschiede­nis. Ook de miljardairs Viktor Vekselberg (baas van energie- en telecommunicatiegigant), Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko (industrieel en zakenman in kunstmest en steenkool) en Dmitry Mazepin (topman in de chemische en kunstmestindustrie) waren aanwezig.

Duidelijke boodschap

Vladimir Poetin maakte klaar en duidelijk dat hij van zijn zakelijke elite initiatieven verwacht om dynamiek te brengen in de economische situatie. Hij kreeg van het oligarchenclubje een staande ovatie, maar de boodschap was toch ook niet mis te verstaan. Ze moeten meer middelen besteden aan het vaderland en minder aan zichzelf.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin. © Getty Images