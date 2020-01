Poetin laat Israëlische backpacker vrij na politiek steekspel

Japan: nieuw arrestatie­be­vel tegen gevallen automag­naat Ghosn

8:23 De Japanse autoriteiten hebben vandaag een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn. Het is nog maar de vraag of Libanon, waar de voormalig topman van Nissan naartoe gevlucht is, daaraan gehoor zal geven. De gevallen automagnaat wordt verdacht van financiële wanpraktijken toen hij aan het roer stond bij Nissan en Renault.