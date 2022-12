Poetin laat even zien wie de baas is in Belarus

Het bliksembezoek van Vladimir Poetin aan Belarus roept vooral vragen op. Er werden handen geschud en er werd gepraat over vriendschap, maar beelden maakten duidelijk wie de baas is.

Een opmerkelijk tafereel: Vladimir Poetin en de Belarussische leider lopen het Paleis van de Republiek in Minsk binnen waar de gastheer, president Aleksandr Loekasjenko, wil voorgaan. Rechtdoor, duidt deze. Maar Vladimir Poetin stapt nors naar rechts. Loekasjenko maakt niet-begrijpende gebaren en staat er voor joker bij. De scene leidde tot het nodige commentaar op sociale media. ‘Belarus is het enige land waar Poetin nog het haantje kan spelen, presidenten van Centraal-Aziatische landen beginnen hem te mijden’, reageert iemand op Twitter.

De rest van het bezoek is ook niet overtuigend als het erom te doen was gelijkwaardigheid en vriendschap uit te stralen. Poetin oogt verveeld, heeft haast, was liever in Moskou gebleven en is duidelijk geen bewonderaar van Loekasjenko. Diens sarcastische grap als ze samen op een podium zitten (‘wij zijn samen agressors, de meest destructieve, giftige mensen op deze planeet’) ontlokt ook al geen glimlach bij de Kremlinbaas.

De korte reis had meer militaire steun kunnen inluiden voor de oorlogsinspanningen van het Kremlin, nadat Belarus - noorderbuur van Oekraïne - afgelopen februari een springplank bood voor de aanval op Kiev. Poetin zei dat hij en Loekasjenko de vorming van ‘een enkele verdedigingsruimte’ in de regio bespraken, maar beiden verwierpen de suggestie dat Moskou op het punt stond het buurland op te slokken.

Het Kremlin probeert al jaren vaart te zetten achter de eenwording met Belarus, dat voor goedkope olie en leningen afhankelijk is van Moskou. Loekasjenko verzet zich steevast tegen volledige integratie met zijn belangrijke bondgenoot, maar Belarus kan zijn eigen onafhankelijkheid volgens de president niet alleen beschermen.



Rusland wil Belarus of andere landen niet innemen, benadrukte Poetin tijdens een persconferentie in Minsk. Rusland heeft volgens hem geen enkel belang bij het ‘absorberen’ van zijn kleinere buur. Wel zijn ‘vijanden’ er volgens de president op uit de integratie van Rusland met Belarus te stoppen.

Poetin zei dat hij ‘Loekasjenko’s voorstel’ steunde om de bemanningen van Belarussische gevechtsvliegtuigen te trainen die al zijn aangepast voor het gebruik van speciale kernkoppen - een verwijzing naar kernwapens. Loekasjenko bedankte Poetin opzichtig voor het leveren van Iskander korte afstandsraketten en S-400 luchtverdedigingssystemen aan het Belarussische leger. Hij zei ook dat de landen zijn overeengekomen om gezamenlijk militaire oefeningen te blijven houden. Aangenomen wordt dat Moskou ondertussen driftig put uit Belarussische wapenvoorraden uit het Sovjettijdperk.

Poetin en Loekasjenko aan een kleine tafel in Minsk.

Het was een zeldzame reis naar Minsk van Poetin, die gewoonlijk Loekasjenko in Rusland ontvangt. Analisten denken dat het Kremlin mogelijk op zoek is naar verdere Belarussische militaire steun voor nieuwe operaties in Oekraïne. Volgens het Institute for the Study of War, een gezaghebbende denktank in Washington, is het onwaarschijnlijk dat Loekasjenko het Belarussische leger (dat ook opnieuw zou moeten worden uitgerust) zal inzetten voor een nieuwe invasie van Oekraïne vanuit het noorden.

Sommige militaire analisten denken dat het bezoek van Poetin en de aanwezigheid van duizenden Russische soldaten in Belarus vooral onderdeel is van een Russische schijnmanoeuvre om Oekraïne te dwingen troepen naar het noorden te sturen om zo minder mankracht te hebben aan actieve fronten in het oosten en zuiden van het land.

Konrad Muzyka, een onafhankelijke defensieanalist, zei dat open source-informatie suggereert dat Rusland 10.000 tot 15.000 soldaten heeft die zich bezighouden met trainingsactiviteiten in Belarus, hoewel dat een klein deel is van de troepen die Rusland bij de buren op de been bracht toen Poetin in februari aan de grootschalige invasie van Oekraïne begon.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, verwierp speculaties dat Belarus directer betrokken zou kunnen raken bij de oorlog. ,,Totaal stomme, ongegronde verzinsels”, aldus Peskov die bijna een jaar geleden op dezelfde wijze reageerde toen de Verenigde Staten waarschuwden dat Rusland van plan was Oekraïne binnen te vallen. Peskov zei toen dat ‘Moskou alleen troepen naar Belarus had gestuurd voor trainingsoefeningen’.

