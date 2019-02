Poetin kondigt nieuw supersonisch raketsysteem aan

De Tsirkon kan van marineschepen zowel als onderzeeërs kannen worden gelanceerd, heeft een snelheid van 9 mach en een reikwijdte van duizend kilometer. ,,Vandaag beschouw ik het mogelijk u ook te informeren over een perspectiefvol nieuwtje’’, zei Poetin samenzweerderig. ,,Er staat nog iets in de opslagruimte.’’

Met ‘nog iets’ doelde Poetin op zijn ‘State of the Union’ van 1 maart 2018. Toen toverde de Russische leider plots een aantal nieuwe wapensystemen uit de hoge hoed, die werden gepresenteerd op het enorme videoscherm achter hem.

Schuldigen

Het belangrijkste daarvan was de Avangard-raket, die de halve wereld kan overvliegen zonder onderschept te worden. Dat leidde destijds in het Westen tot ongerustheid. De Avantgard is inmiddels in serieproductie genomen, meldde Poetin.

In zijn toespraak haalde de Russische leider hard uit naar de Verenigde Staten. Die zeiden onlangs het in 1987 tussen beide landen gesloten INF-akkoord op, dat de vernietiging regelt van lange- en middelangeafstandsraketten.

Rusland zou het verdrag volgens Washington schenden, maar Poetin stelde dat het andersom is. ,,Ze schenden het zelf, zoeken vervolgens een rechtvaardiging en benoemen schuldigen’’, sneerde de president.

Hij voegde eraan toe dat Moskou geen initiatief zal nemen tot ontwapening, al is Rusland wel bereid tot een dialoog. ,,We zijn klaar voor gesprekken over ontwapening, maar zullen niet langer op een gesloten deur kloppen.’’

‘Symmetrisch’ antwoord

Mochten de VS uiteindelijk van plan zijn nieuwe kernwapens in Europa te plaatsen, dan zal Rusland met een passend antwoord komen, dreigde Poetin. ,,Als de VS echt raketten op het Europese continent gaan inzetten, zal dit de internationale situatie verslechteren en een werkelijk gevaar voor Rusland creëren, omdat er raketten zullen zijn met een vluchttijd van tien tot twaalf minuten naar Moskou.’’

In dat geval zal Rusland zich genoodzaakt zien wapen te creëren en in te zitten die zowel kunnen worden gebruikt in de gebieden van waaruit de direct dreiging komt, als in gebieden waar de centra van besluitvorming zich bevinden. Lees: de VS.

Halt toeroepen

Voor het rest stond Poetins speech vooral in het teken van binnenlandse politiek en economie. De Russische leider kondigde een heel pakket financiële maatregelen aan om de al decennia lopende ontvolking van Rusland een halt toe te roepen.

Zo krijgen moeders die kinderen baren hogere toelagen en gaat de regel gelden: hoe meer kinderen gezinnen hebben, hoe minder belasting ze betalen.