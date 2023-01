Poetin is een ‘nobody’, zegt Zelenski: ‘Ga niet met hem praten over vrede’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is ‘niet geïnteresseerd’ in een ontmoeting met zijn Russische aartsrivaal Vladimir Poetin voor vredesbesprekingen. Poetin is volgens hem ‘een nobody’, zegt hij in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender Sky New s.

Op de vraag of een ontmoeting met Poetin zou helpen om de oorlog op te lossen, zegt Zelenski dat het ‘niet interessant is’. ,,Wie is hij? Voor mij is hij een nobody na deze invasie. Ik begrijp niet wie de beslissingen neemt in Rusland.” Ook zegt hij niet te vertrouwen op eventuele vredesbesprekingen. ,,Ze liegen, terwijl Moskou om vrede vraagt vallen ze Oekraïne aan met raketten. Ik kan je met zekerheid zeggen dat als ze ons grondgebied verlaten, de oorlog zal stoppen. Dat is alles.”

Zelenski is ‘ervan overtuigd’ dat de inval in Oekraïne pas de ‘eerste stap’ is in de grootschalige oorlog die Poetin van plan zou zijn. ,,We hopen dat ze zich terugtrekken en de Russen inzien dat ze grote fouten hebben gemaakt. Dat er dan een nieuwe regering wordt geïnstalleerd. We zijn buren, alleen dan kunnen we dit oplossen. Alleen dan zijn er vredesbesprekingen mogelijk.”

Crimineel

Hij zegt dat vele Russische soldaten sneuvelen vanwege ‘de ambities van slechts één persoon: president Poetin’. ,,Ik snap als vader niet dat je je kind laat gaan (naar het front, red.). Hij zal sterven terwijl hij iets probeert in te pikken wat niet van hem is. Door je kind te laten gaan, maak je hem een crimineel. Want dit is een misdaad, dit is moord, geen zelfverdediging. Ze zullen hier verantwoordelijk voor worden gehouden door de rechter, of in elk geval door God.”

,,We tellen hun mensen, maar we hebben geen exacte cijfers. Er zijn veel meer slachtoffers van hun kant. Maar van wat we al hebben gezien en geteld, zijn er duizenden mensen dood van hun kant. Ze blijven maar nieuwe soldaten onze kant op gooien, steeds maar weer. Ze worden in de steek gelaten om te sterven.”

