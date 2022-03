Poetin houdt steeds minder innige vrienden over: domper voor het Kremlin

Over de uitkomst van deze oorlog is nog niets te zeggen: ‘Het zijn pás zeven dagen’

De Russen lijken terrein te winnen, ondanks fel Oekraïens verzet. Maar over de uitkomst van de oorlog in Oekraïne is nu we bijna een week op weg zijn nog niets te zeggen, zegt de Nederlandse luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruif.

2 maart