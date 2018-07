Poetin geeft Westen schuld van verslechterde betrekkingen

De Russische machthebber Vladimir Poetin houdt het Westen verantwoordelijk voor de slechte betrekkingen met Rusland. Poetin verwijst daarbij - niet voor het eerst - naar de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, het ex-Joegoslaviëconflict in de jaren negentig, en de ontwikkelingen in Oekraïne.

,,Het waren niet wij die een militaire coup in Oekraïne georganiseerd hebben die de grondwet schond", zei Poetin maandag in een interview op tv-zender Fox News. Poetin verwees naar de maandenlange volksprotesten in Oekraïne in de winter van 2013-2014, waarbij de Russische bondgenoot Viktor Janoekovitsj tot aftreden werd gedwongen. ,,Het waren niet wij die taarten uitdeelden op de stadpleinen", zei hij.

Volgens Poetin moet Rusland reageren op de ontwikkelingen aan zijn grenzen. ,,Ik ben niet veranderd. Ik ben wie ik ben, en ik ben wie ik was", zei hij. Het is het Westen dat volgens hem veranderd is.

Poetin beweerde na de top met Amerikaans president Donald Trump in Helsinki opnieuw dat Rusland zich niet heeft gemengd in de verkiezingen van 2016. ,,Rusland als staat heeft zich nooit in de interne aangelegenheden van de VS gemengd", zei Poetin. Het interview is volgens Fox News opgenomen maandag na de top tussen Poetin en Trump in Helsinki.

Lovend over Trump

Poetin had na zijn ontmoeting met Trump enkel lovende woorden voor zijn Amerikaanse ambtsgenoot. Na hun ontmoeting omschreef Poetin hem als 'competent' en een 'interessante gesprekspartner'.

,,Hij kent zijn dossiers, hij luistert en neemt nota van argumenten", zei Poetin over Trump in een interview met de Russische staatstelevisie na hun ontmoeting. ,,Iedereen denkt dat hij alleen een zakenman is. Ik denk dat dat niet waar is, want hij is al een echte politicus", aldus Poetin. ,,Hij kan luisteren en begrijpt wat zijn kiezers of het publiek van hem verwachten. Hij levert op dat vlak goed werk."

Quote Iedereen denkt dat hij enkel een zakenman is. Ik denk dat dat niet waar is, want hij is al een echte politicus. De Russische president Vladimir Poetin over Donald Trump

Aanklacht op bijzettafeltje

Fox News-interviewer Chris Wallace probeerde tijdens het interview aan Poetin de aanklacht te overhandigen van speciaal aanklager Robert Mueller tegen twaalf medewerkers van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Mueller verdenkt hen ervan verantwoordelijk te zijn voor de hackings van de Democraten bij de verkiezingen in 2016. Poetin wou het document niet in ontvangst nemen en dwong de interviewer om het op een bijzettafeltje te leggen.