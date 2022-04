Poetin claimt zege in Marioepol, maar staalfabriek is nog steeds in Oekraïense handen

De Russische leider Vladimir Poetin heeft nu besloten de Oekraïners te laten zitten waar ze zitten. Het kost zijn troepen te veel energie. Het verzet is nog altijd te hevig en de omstandigheden te ingewikkeld: het is lastig opereren op een industrieterrein. Poetin noemde het ‘onpraktisch’. ,,We moeten voorzichtig zijn met de levens en de gezondheid van onze soldaten en officieren. Het heeft geen zin om ons in die catacomben te wagen. De bestorming is afgelopen.” Het plan is nu om het gebied zodanig af te sluiten dat ‘er geen vlieg in of uit kan’.



Nu Marioepol volgens de Russen is ‘bevrijd’, gaan ze waarschijnlijk ook niet meer om de tafel zitten met de Oekraïense leiders. President Volodimir Zelenski had juist gisteren aangeboden om ‘zonder voorwaarden’ te onderhandelen over de situatie in de stad. Inzet was de evacuatie van de soldaten en de burgers. Het is vooralsnog onduidelijk wat hun lot zal zijn. Hoewel de situatie steeds nijpender wordt door gebrek aan water, voedsel en munitie, weigeren de verdedigers van de stad zich over te geven. Er is de afgelopen weken voortdurend geprobeerd burgers uit de stad te halen, onder meer met konvooien van het Rode Kruis. Soms lukte dat, vaak liepen de onderhandelingen over een vrije aftocht vast.