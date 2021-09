Plotselinge overstromingen in New York door nasleep orkaan Ida, metro's liggen stil

‘Ida is de echte vuurdoop voor Deltaplan in New Orleans’

29 augustus Orkaan Ida heeft de zuidkust van de Verenigde Staten bereikt, met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. De grote vraag is of de schade die de storm gaat veroorzaken, vergelijkbaar zal zijn met die na orkaan Katrina in 2005. Diverse Nederlandse bedrijven hebben sinds die tijd geholpen om New Orleans orkaanbestendiger te maken. Ida zal aantonen welk effect dat gehad heeft. ,,De stad zelf is nu veilig, maar daarbuiten is het levensgevaarlijk.”