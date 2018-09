Plasticvanger van Boyan Slat vertrekt naar vuilnisbelt Grote Oceaan

Die 'plastic soep' is gevaarlijk voor dieren. Het systeem moet afval opvangen, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht, in de hoop dat de zeeën schoner worden.

Het systeem is bedacht door de 24-jarige Boyan Slat. Hij ontwikkelde het systeem voor zijn profielwerkstuk op een middelbare school in Delft. Het eerste gevaarte heet System 001. Dat is een 600 meter lange arm, die in de vorm van een C zelfstandig over zee drijft.