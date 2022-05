‘Plas ophouden bij Belgische festivals door tekort aan toiletten’

Moord in hotel én een brute marteling in Kopenhagen: Deense politie opent klopjacht op Nederlan­der (24)

De Deense politie is een internationale zoekactie begonnen naar een 24-jarige Nederlander die verdacht wordt van betrokkenheid bij een moord én een brute marteling in het centrum van Kopenhagen. Dat bevestigt de Deense politie tegen deze site. De politie spreekt in beide zaken van een ‘zeer brute aanval’. ,,Daarom starten we een intensief onderzoek om de verdachte achter de tralies te krijgen.”

21 mei