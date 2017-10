Pinguïnkuikens sterven massaal op Antarctica

duikbootdrama 'Kim had een zwak voor buitenbeentjes'

11:40 De Zweedse reizende journalist Kim Wall kwam afgelopen zomer op gruwelijke wijze om het leven. Ze was pas dertig toen ze overleed, maar had volgens vriendin en collega-journalist Caterina Clerici al veel van de wereld gezien. ,,Kim was een bevlogen, betrokken journalist. Een echte ideeënmachine", vertelt ze aan The Guardian.