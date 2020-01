Piloot zet gezin uit vliegtuig vanwege penetrante lichaamsgeur: ‘We hadden net nog gedoucht’

Een penetrante lichaamsgeur was voor een Amerikaanse piloot reden genoeg om een compleet gezin het vliegtuig uit te zetten. De vader in kwestie, Yehuda Yosef Adler uit Michigan, gelooft hier niets van en stelt dat hij, zijn vrouw en hun dochtertje moesten vertrekken vanwege hun orthodox-joodse geloof. Hij klaagt luchtvaartmaatschappij American Airlines dan ook aan voor discriminatie.

Het incident vond eerder deze maand plaats in een vliegtuig dat op weg ging van Miami naar Detroit. Enkele minuten nadat het gezin aan boord was gegaan werd hen verteld dat er een noodgeval was en dat ze per direct het vliegtuig moesten verlaten. Pas later hoorden ze dat de piloot hen uit het vliegtuig wilde hebben vanwege de lichaamsgeur van de vader.

Lees ook Passagier die vliegtuig deed landen omdat hij zo stonk, sterft aan infectie Lees meer

Volgens de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij klaagden passagiers en het personeel steen en been over de man die een uur in de wind zou stinken. Toch had hij zich die ochtend nog gewassen, zo verklaarde hij later zelf. De familie benaderde later zo’n twintig reizigers bij de gate toen ze uit het vliegtuig waren gezet en vroeg hen of ze een slechte lichaamsgeur konden waarnemen. Volgens hen had niemand iets vervelends geroken.

‘Ik ken jullie soort’

De familie gelooft dan ook niet dat stank de enige reden was om hen uit het vliegtuig te zetten. Volgens de vader maakte iemand van het personeel antisemitische opmerkingen en moest hij vanwege zijn geloofsopvatting vertrekken. Er zou gezegd zijn dat hij ‘hun soort mensen’ kende’ en dat ze zich ‘maar eens per week zouden wassen’.

De luchtvaartmaatschappij reageerde vandaag in een verklaring: ,,Ons personeel heeft ervoor gezorgd dat het gezin een hotelovernachting met ontbijt heeft gekregen en dat ze de volgende ochtend met een andere vlucht naar Detroit konden.” Geen enkele beslissing van het team zou gebaseerd zijn geweest op de religie van het gezin. ,,De keuze om het gezin van het vliegtuig te verwijderen was voor het comfort van de andere passagiers”, aldus American Airlines.

Laster