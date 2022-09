Piloot steelt vliegtuig en dreigt ermee om opzettelijk op Amerikaanse plaats neer te storten

WHO roept hoogste alarmfase uit voor overstro­min­gen Pakistan: ‘Maximale actie vereist’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege de overstromingen in Pakistan. Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij ‘maximale actie’ van de WHO vereist is. Zo’n 6 miljoen mensen zouden dringend behoefte hebben aan humanitaire bijstand.

31 augustus