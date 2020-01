Pijnfetisjist speelt met levens van vrouwen en meisjes via elektroshocktherapie: elf jaar cel

Een computerdeskundige uit het Duitse Würzburg is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar wegens dertien pogingen tot moord. De 30-jarige David G. deed zich voor als arts en wist zijn slachtoffers via chats over te halen tot deelname aan een nep-wetenschappelijk onderzoek naar pijntherapie.

Daarbij dienden de vrouwen en meisjes - de jongste was slechts 13 jaar oud - zichzelf levensgevaarlijke elektrische schokken toe. Zo liet hij hen snoeren opensnijden van apparaten die waren aangesloten op het elektriciteitsnet om de bedrading daarna tegen hun voeten, andere ledematen of lichaamsdelen te houden, elektroden op hun slapen te plakken en spijkers in het stopcontact te steken. Intussen keek David G. toe via Skype. Volgens de aanklacht raakte hij seksueel opgewonden van de pijn lijdende vrouwen en zou hij hun dood op de koop toe hebben genomen.

In sommige gevallen hielpen vaders, moeder of partners bij de levensbedreigende experimenten. Ze dachten allemaal dat ze er de wetenschap mee dienden. Doordat G. alles opnam, waren de opnames belangrijk bewijsmateriaal in de rechtszaak tegen hem. David G. werd aangeklaagd voor maar liefst 88 pogingen tot moord. Hij probeerde 79 vrouwen en meisjes over te halen zichzelf elektrische schokken toe te dienen. Enkele deden alsof maar de meeste volgden zijn instructies op, sommigen zelfs meer dan eens.

Studente

Een van de slachtoffers was een 24-jarige studente uit Hessen. Ze plaatste in juni 2017 een oproep voor een parttimebaantje op eBay, zeg maar het Duitse Marktplaats. Al vrij snel meldde zich een man die vertelde dat hij arts was in het universitair ziekenhuis in Giessen en deelnemers zocht voor een onderzoek naar menselijke pijn. Hij beloofde haar 190 euro als ze zichzelf elektrische schokken zou toedienen.

De studente hapte toe. Via Skype gaf David G. haar instructies om een ​​geïmproviseerd elektrisch apparaat te bouwen door twee metalen lepels onder stroom te zetten en dan tegen haar slapen te houden. ,,Ik was bang”, verklaarde ze eind vorig jaar in een interview met RTL Duitsland. ,,Het kostte me veel moeite om mezelf te overwinnen. Ik bleef maar vragen of het echt ongevaarlijk was. Hij zei: ‘Ja, het is ongevaarlijk.’’

Water bij de tepels

Het antwoord overtuigde de vrouw. ,,Toen gaf ik mezelf een elektrische schok. Ik kreeg een vreselijk branderig gevoel in mijn hersenen.” Haar hart ging als een gek tekeer, haar hele lichaam trilde. De elektrische schok bleek zo sterk dat de zekering in de meterkast doorsloeg. ,,Maar ik zat vol adrenaline en zette de schakelaar weer om.”

Uiteindelijk stuurde ze de ‘testresultaten’ via Skype naar David G. maar die vertelde haar doodleuk dat het experiment was mislukt en moest worden herhaald. Ditmaal met water bij de tepels wat de elektriciteit beter geleidt. De studente verbrak daarop het contact. Het geld heeft ze nooit ontvangen.