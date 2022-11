Philips ontdekt nieuwe problemen bij beademingsapparaten

De zaak rond die apparaten speelt al meer dan een jaar. In bepaalde apparaten van Philips kan isolatieschuim afbrokkelen, met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Daarvan zijn er al meer dan 4 miljoen klaar.

Beleggers ontevreden

Volgens een woordvoerder van Philips moeten er van het betreffende type apparaten in totaal ongeveer 170.000 vervangen worden. Het bedrijf is hiermee pas net begonnen. Er zijn pas 20.000 apparaten klaar, voornamelijk in de Verenigde Staten en Japan. Daarvan heeft Philips tien meldingen gekregen van apparaten die niet deugen, aldus de zegsman. Hij geeft ook aan dat er in Nederland nog geen Trilogy-apparatuur is vervangen.