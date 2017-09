'Pharma bro' Martin Shkreli riskeert cel om bedreigen Clinton

Het is niet de eerste keer dat de 32-jarige Shkreli in opspraak raakt. Aan zijn baan als topman bij farmaceutische bedrijven Retrophin en Turing Pharmaceuticals dankt hij de bijnaam 'meest gehate man van Amerika'. De ondernemer voerde extreme prijsverhogingen op levensreddende medicijnen door. Zo verkreeg Turing Pharmaceuticals het monopolie op Daraprim, een medicijn tegen parasieten dat voor HIV-patiënten van levensbelang kan zijn. Shkreli maakte het middel bijna 50 keer duurder, zodat de prijs per pil steeg van $13,50 tot $700. Toen hij hiervoor ter verantwoording werd geroepen door een comité van het Amerikaanse Congres, maakte hij beroep op zijn zwijgrecht en schreef na afloop op Twitter dat het 'moeilijk te geloven is dat deze imbecielen het volk vertegenwoordigen in de regering'.



Shkreli, die zichzelf 'Pharma Bro' noemt, is nooit veroordeeld voor deze acties. Wel werd hij in de kraag gegrepen voor fraude bij zijn beleggingsfonds MSMB. Hij zou zijn investeerders in het duister hebben gehouden over hun investering terwijl hij het geld van nieuwe investeerders gebruikte om zijn verliezen aan te vullen. De rechter achtte Shkreli schuldig aan drie van de tien aanklachten.