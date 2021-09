Peuter van 2 in Texas schiet zichzelf in het hoofd en overlijdt

Belgische zakenman vlucht met 360 miljoen euro naar Zuid-Afri­ka, laat geplunder­de villa achter

24 september ,,Dat dergelijke figuren mogen rondlopen in Antwerpen, is de doodsteek voor de diamantensector.” Een Belgische curator heeft geen goed woord over voor de schatrijke Belgisch-Israëlische zakenman Erez Daleyot, die met een gigantisch schuldbedrag van 360 miljoen euro naar Zuid-Afrika is gevlucht. Tegen de diamentenverzamelaar is een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist wegens fraude. ,,Alles is de schuld van mijn financiële directeur.”