Pestkoppen slaan Yana (14) met hersenbloeding ziekenhuis in, school zondert haar af in klaslokaal: ‘We kunnen toch geen bodyguard inhuren’

Oorlog Oekraïne LIVE | Trump: ‘Poetin is verzwakt, nu tijd voor vredesdeal’

De prijzen voor koopwaar met het insigne van de Russische Wagner-groep – een menselijke schedel tegen een zwarte en rode achtergrond – zijn op de onlinemarkt in Rusland omhooggeschoten sinds de mislukte opstand van zaterdag. Dat blijkt uit de wekelijkse uitsplitsingen van de productprijzen door Wildberries, de grootste Russische online retailer. Kopers plaatsen massaal vijf sterrenrecensies en spreken hun steun uit voor de huurlingen. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.