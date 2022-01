Peru kondigt noodtoestand af vanwege olievervuiling die ontstond na uitbarsting vulkaan

Britse regering: Russen willen een pro-Russische kandidaat aan de macht helpen in Oekraïne

De Britse regering zegt informatie te hebben dat Rusland een pro-Russische regeringsleider in Oekraïne aan de macht wil helpen, terwijl het ondertussen de opties openhoudt voor een invasie van zijn buurland. In een zeldzame openbare verklaring die het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond publiceerde, staat dat de oud-parlementariër Evgeni Moerajev een potentiële kandidaat is voor de post.

