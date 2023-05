Personen op koepel wakkeren speculaties van ‘inside job’ aan bij Kremlin-aanval: ‘Wie zijn die mensen?’

Het kanonnen­voer van Poetin: 100.000 soldaten verloren in 5 maanden, hoelang kan Rusland de verliezen nog dragen?

Nu we weten dat Rusland in de afgelopen vijf maanden honderdduizend soldaten heeft verloren in Oekraïne, rijst de vraag hoelang het land nog zulke verliezen kan dragen. Eindeloos, zo zou je denken als je ziet hoeveel Russen er zijn — en al zeker langer dan Oekraïne, dat natuurlijk ook zwaar lijdt. Maar demografen en economen hebben daar hun twijfels bij. Zie hier de cijfers die bedreigender zijn voor Poetin dan de nakende opmars van westerse tanks.