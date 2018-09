Perfect gezin tot moeder werd vermoord en vader meest gezochte crimineel werd

De familie Chadwick uit Californië leek een perfect gezin: een prachtig huis in een gegoede buurt in Newport Beach, maakte veel internationale reizen en de drie kinderen gingen naar de beste scholen. Het bleek maar schijn toen moeder Quee Choo (46) in 2012 werd vermoord en vader Peter (54) spoorloos verdween. De politie doet nu een uiterste poging de zaak alsnog op te lossen.

De gruwelijkheden vonden plaats in de herfst van 2012, maar de politie van Newport Beach vraagt er nu met een podcast opnieuw aandacht voor. Door het verhaal nog eens in detail te vertellen, hopen ze om de zaak alsnog te kraken en de kinderen van Quee Choo en Peter Chadwick de kans te geven om alles af te sluiten.

School

Woensdagmiddag 10 oktober 2012. De school is uit en als iedereen naar huis is, merkt een moeder die haar kinderen net heeft opgehaald dat twee jongens achterblijven. Als ze beter kijkt, merkt ze dat het de 9- en 12-jarige zonen zijn van haar buren, de familie Chadwick. Vreemd, want hun moeder en vader zijn nooit te laat. Ze zijn erg toegewijde ouders. Peter heeft met vermogensbeheer en vastgoed een klein fortuin opgebouwd, Quee Choo runt het huishouden en concentreert al haar aandacht op hun drie kinderen (ze hebben ook nog een zoon van 15).



De vrouw brengt de jongens naar huis, maar als ze aanbelt doet niemand open. Omdat de jongens zelf geen sleutel hebben – ze hebben die nog nooit nodig gehad – en ze niet weten waar hun ouders zijn, neemt ze hen mee naar haar eigen huis. Nadat ze meerdere keren tevergeefs heeft geprobeerd om Peter en Quee Choo telefonisch te bereiken, belt ze de politie. (lees hieronder verder)

Volledig scherm De woning van de familie Chadwick. © Newport Beach Police

Agenten gaan dezelfde avond nog langs bij het huis van de Chadwicks en forceren de deur. Ze gaan van kamer naar kamer, maar treffen niemand aan. Ze vinden in de keuken wel een half klaargemaakte lunch. De kluis van het gezin staat open en is leeg. In de badkamer doen ze plots een ontdekking die de alarmbellen doet afgaan. Er ligt gebroken glas en er zijn roodbruine spatten te zien op de muur. Bloed. (lees hieronder verder)

Volledig scherm De badkamer zoals de politie ze aantrof. © Newport Beach Police

Er wordt meteen een onderzoek ingesteld en een zoekactie georganiseerd naar het verdwenen koppel, maar aanvankelijk zonder succes. Tot er de volgende morgen om half zes een noodoproep binnenloopt bij de politie van San Diego, 150 kilometer verderop. Het blijkt Peter Chadwick te zijn en hij belt vanaf een tankstation vlakbij de Mexicaanse grens. ,,Mijn vrouw is dood”, klinkt het. ,,Ze hebben haar meegenomen. De inbreker en zijn vriend. Ze zijn er net vandoor gegaan.”

Klusjesman

Als de politie hem oppikt, vertelt hij hoe een klusjesman die aan de slag was in zijn huis zijn vrouw voor zijn ogen verdronken heeft in bad. Onder bedreiging van een mes werd hij naar eigen zeggen verplicht het lichaam in een deken te wikkelen en in zijn Lexus SUV te leggen. Daarna moest hij de kluis leegmaken en begonnen de twee te rijden. Tot ze bij het tankstation kwamen, waar een vriend van de klusjesman hen opwachtte. De twee laadden daarop het lichaam en de buit over in een andere wagen en lieten Chadwick achter. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © RV

Al gauw merkt de politie dat er gaten zitten in het verhaal en dat Chadwick zijn versie van de feiten soms aanpast. Dat de man heel rustig is en alles zonder veel emotie vertelt, roept ook vraagtekens op. Niemand heeft vreemd genoeg ook zijn gijzelnemer gezien. Vijf uur later is hij hoofdverdachte in het dossier van de moord op zijn vrouw. Maar waar is haar lichaam?

Stank

Er wordt een nieuwe zoektocht gestart, maar het duurt nog een week voor een doorbraak volgt. Op 18 oktober ziet een agent in een buitenwijk van San Diego op een afgelegen plek een blauwe afvalcontainer staan. Als hij dichterbij komt, merkt hij een hevige stank op en ziet hij een massa vliegen boven het deksel cirkelen. Hij weet meteen hoe laat het is. Tussen het vuilnis ziet hij een lichaam liggen. Het blijkt inderdaad om Quee Choo te gaan. (lees hieronder verder)

Volledig scherm In deze container werd het lichaam van Quee Choo gevonden. © Newport Beach Police

Ondertussen zien de speurders ook de eerste barsten in het perfecte imago van het gezin. Peter blijkt niet gelukkig geweest te zijn thuis. Volgens vrienden was er over scheiden gesproken en zou Quee Choo iemand eerder in tranen verteld hebben dat ze geen affectie kreeg van haar man. Er waren aanwijzingen dat hij elders genegenheid zocht en dat Quee Choo dat wist.

Zo vindt de politie in een kleerkast van de vrouw een briefje met de titel ‘Van de computer van Pete’, met een lijstje van sites die ze vond in zijn zoekgeschiedenis op het internet: ‘kostprijs van abortus in Californië’, ‘Chinese escortes’, ‘Scheiden Vicki Tran Californië’ en ‘hoe te folteren’. Peter bekent dat hij al een hele tijd vreemd gaat. En dat Quee Choo daar fysiek en emotioneel de gevolgen van ondervond. Ze bleef echter bij hem voor de kinderen.

Borgsom

Chadwick blijft wel volhouden dat hij zijn vrouw niet vermoord heeft. De borgsom om vrij te komen in afwachting van een proces is in Californië 1 miljoen dollar (863.000 euro), maar speurders vragen om dat bedrag op te trekken omdat 'de verdachte toegang heeft tot grote bedragen (mogelijk miljoenen)' en ze vrezen dat hij de benen neemt als hij vrijkomt. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Newport Beach Police

Het Openbaar Ministerie kan echter niet genoeg bewijs aanleveren dat de man een vluchtrisico is, mede omdat hij tot dan toe een modelburger was. De rechter beslist daarop dat hij vrijgelaten mag worden na het betalen van 1 miljoen dollar en het afgeven van zijn paspoort. Twee jaar lang gaat het goed en komt hij alle voorwaarden na die aan zijn vrijlating gekoppeld zijn. En dan gaat het fout.

Op 16 januari 2015 moet Chadwick voor de rechter verschijnen, maar hij komt niet opdagen. Niemand kan hem vinden. Onderzoekers ontdekken dat hij miljoenen van zijn bankrekeningen heeft gehaald en zo veel mogelijk heeft opgevraagd met zijn creditcards. Er worden ook boeken gevonden over het aannemen van een andere identiteit en het leven onder de radar. (lees hieronder verder)

Volledig scherm © Newport Beach Police

Meer dan drie jaar later is de politie nog geen stap verder in het vinden van de man. Hij staat nu bovenaan op een lijst met meest gezochte criminelen van de United States Marshals Service. Met de podcast hoopt de politie nu een nieuw spoor te vinden naar de man. Omdat hij de beschikking heeft over zo veel geld, houden de speurders er rekening mee dat hij overal ter wereld kan zijn.

