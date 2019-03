Pentagon deblokkeert 1 miljard dollar voor grensmuur van Trump

Psychische steun voor Syriërs: na al die jaren in een kamp, kruipen de problemen in je hoofd

25 maart Als je als Syriër al jaren onder erbarmelijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp woont en er nog geen uitzicht op terugkeer naar je huis is, liggen psychische problemen op de loer. ,,We zeggen mensen toch vooral hoop te houden”, vertellen psychologen van Artsen zonder Grenzen in Libanon.