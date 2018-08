Pensioenrel geeft Poetin de bibbers

Gisteren kwam bij de president het hoge woord eruit: ook hij is voor. Na een lang betoog over hoe hij nog steeds achter zijn standpunt van toen staat, legde Poetin uit dat de regering sindsdien hard aan maatregelen werkt om de levensstandaard en -duur van de Russen te verhogen. Tegelijkertijd kampt Rusland met een sterke vergrijzing, die ingrijpen noodzakelijk maakt, zei Poetin. ,,Zoals bekend vinden veel experts dat we te lang gedraald hebben met het oplossen van de kwestie. Ik denk evenwel van niet. We waren er eerder gewoon niet toe bereid. Maar verder uitstel kan nu werkelijk niet meer. Al we dat wel doen, leidt het tot een economische en sociale catastrofe'', hield Poetin zijn volk voor.



Of de toespraak de kou uit de lucht haalt, valt te bezien. De populariteit van Poetin is dramatisch gedaald. Nog maar 45 tot 47 procent gaf in een opiniepeiling eerder deze maand aan op hem te stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. En die komen eraan: op 9 september zijn er lokale verkiezingen.