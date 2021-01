Pelosi herkozen als voorzitter Huis van Afgevaardigden

Jongeman (20) zomaar ernstig mishandeld bij Belgisch tankstati­on, tot iemand roept: ‘We hebben de verkeerde’

30 december Bij een tankstation in het Belgische Geel (bij Antwerpen) is maandagavond een 20-jarige jongeman door twee andere mannen ernstig mishandeld. Het slachtoffer kreeg verschillende rake klappen met een stok, totdat een derde man riep dat hij de ‘verkeerde’ was. Daarop maakten de daders zich in hun grijze Volkswagen Golf snel uit de voeten. Het slachtoffer liep onder meer een hersenschudding, een gebroken neus en gebroken onderarm op.