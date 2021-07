Pegasus-schandaal breidt zich uit: ook koning Marokko en president Macron in het vizier

Hun telefoonnummers, en die van veel van hun prominente contacten, staan op een lijst van ruim 50.000 nummers waarop de geavanceerde Pegasus-spyware kon worden losgelaten. Omdat hun smartphones niet beschikbaar zijn voor controle is niet bekend of ze ook daadwerkelijk zijn gehackt, meldt de krant The Washington Post na internationaal onderzoek met andere media. Het blijft dus onduidelijk of iemand erin is geslaagd ‘deze zeer persoonlijke apparaten om te zetten in zakspionnen die in staat zijn om bijna elke beweging, communicatie en persoonlijke relatie van een nationale leider te volgen’, aldus de krant.

Pegasus - ontwikkeld door het Israëlische cybersecuritybedrijf NSO - is verkocht aan een aantal overheden en opsporingsdiensten en kan via een link mobiele telefoons hacken en in het geheim e-mails, oproepen en sms-berichten opnemen. Van een telefoon die geïnfecteerd is met de Pegasus-spyware, kunnen op afstand bestanden zoals foto’s en mails worden binnengehaald. Ook kan de microfoon op afstand worden aangezet. Volgens NSO is de software uitsluitend bedoeld om criminelen en terroristen op te sporen en te schaduwen.

Jamal Khashoggi

Een van de bevindingen van het mediaconsortium dat het onderzoek heeft verricht, is dat de spyware werd gebruikt om in te breken in de smartphone van de verloofde van de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi. Op de lijst staan ook telefoonnummers van journalisten van nieuwsorganisaties zoals CNN, AP, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, The Financial Times en Al Jazeera. In reactie op de bevindingen van het consortium ontkende NSO dat haar technologie werd gebruikt tegen Khashoggi en zei dat het onderzoek gebrekkige aannames en feitelijke fouten bevatte.

Het onderzoek wordt geleid door de in Parijs gevestigde non-profitorganisatie Forbidden Stories in samenwerking met meer dan tachtig journalisten van zeventien internationale media uit tien verschillende landen. Volgens de onderzoekers komt het bewijs uit de telefoons via digitale forensische analyse door het beveiligingslab van Amnesty International.

De komende dagen worden nog meer bevindingen van het onderzoek bekendgemaakt. De Franse justitie is inmiddels een onderzoek begonnen na klachten van twee journalisten.

De politie in India hield meerdere mensen aan die vandaag demonstreerden tegen het gebruik van Pegasus-spionagemateriaal.

