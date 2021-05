Paus zet zwaarste onderzoeksmiddel in vanwege enorm misbruikschandaal in Keulen

Ambassadeurs van het Vaticaan gaan in juni het aartsbisdom Keulen onderzoeken. Daarbij kijken ze ook naar mogelijke fouten bij het behandelen van misbruikzaken door onder anderen kardinaal Rainer Woelki. Een van de onderzoekers is de bisschop van Rotterdam, melden Duitse media.

Paus Franciscus heeft een zogenoemd apostolische visitatie gelast van het grootste Duitse bisdom. Zo’n visitatie is het zwaarste onderzoek binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De paus bepaalt wie het onderzoek uitvoeren en stelt de taken van de onderzoekers vast. Het onderzoek in Keulen wordt uitgevoerd door de bisschop van Rotterdam Hans van den Hende en de Zweedse kardinaal Anders Arborelius, maakte de gezant van de Heilige Stoel in Berlijn bekend. Zij dienen na hun onderzoek een verslag in bij de paus. Een van diens voorgangers, Benedictus XVI (2005-2013), gelastte in 2010 zo’n onderzoek naar een deel van de Ierse kerk.

De Keulse Kardinaal Woelki verwelkomt in een eerste reactie de beslissing “dat de paus de apostolische visitatie wil gebruiken om zijn eigen beeld te krijgen van het onafhankelijke onderzoek en de gevolgen ervan”. Met dat laatste verwijst hij naar het in maart gepubliceerde rapport van een extern onderzoeksteam onder leiding van een strafrechtadvocaat. Daaruit bleek dat in het bisdom de afgelopen decennia honderden kinderen seksueel werden misbruikt door ruim tweehonderd daders betrokken.

Tientallen hoge kerkfunctionarissen stopten de ontuchtzaken in de doofpot. Onder de van fouten bij de afhandeling van misbruikzaken beschuldigde geestelijken zijn de huidige aartsbisschop van Hamburg Stefan Heße, die van 1993 tot 1997 kapelaan was in Bergheim bij Keulen, en de Keulse hulpbisschoppen Dominikus Schwaderlapp en Ansgar Puff.

In het achthonderd pagina’s tellende rapport traceerden de onderzoekers 202 mogelijke verdachten en 314 slachtoffers, onder wie veel jongens. Het rapport meldt meer daders en slachtoffers over een langere tijdsperiode, maar sommigen vielen niet onder de jurisdictie van het bisdom Keulen. Meer dan de helft van de slachtoffers waren kinderen jonger dan 14 jaar.

Volledig scherm Kardinaal Woelki met het misbruikrapport. © AP

Handelwijze

Kardinaal Woelki lag voor de publicatie van het rapport al onder vuur omdat hij het verslag van een eerste intern onderzoek naar de misbruikzaken niet naar buiten wilde brengen. Dit vanwege ‘gebrekkige’ onderzoeksmethoden. Het in maart gepubliceerde onderzoeksrapport pleitte de kardinaal vrij maar desondanks ligt hij opnieuw onder vuur vanwege zijn handelwijze bij twee beschuldigden.

Woelki benoemde een van hen in 2017 tot plaatsvervangend deken van de Sint Margareta parochie in Düsseldorf ondanks beschuldigingen van aanranding. Bij de andere priester, die inmiddels is overleden en in dezelfde parochie werkte, verzuimde Woelki bij zijn aantreden in 2015 een voorlopig kerkelijk onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van ernstig seksueel misbruik. De kardinaal meldde het evenmin aan Rome en rechtvaardigde de gang van zaken later door te wijzen op de ‘vergevorderde dementie’ van de voormalige priester waardoor hij niet kon worden ondervraagd.

Persoonlijke consequenties

Dekens van 14 van de 15 afdelingen in de steden en districten binnen het aartsbisdom verzochten kardinaal Woelki eerder deze week schriftelijk om “persoonlijke consequenties” te trekken uit het misbruikschandaal en de aantijgingen tegen hem. Volgens de afdelingshoofden heeft de vertrouwenscrisis in het aartsbisdom, met honderden katholieken die zich laten uitschrijven, een hoogtepunt bereikt en kan het zo niet verder.

Kardinaal Woelki sprak donderdagavond zo'n twee uur met ruim 40 leden van de Düsseldorfer Sint Margareta parochie. Bij zijn aankomst toonden zo'n 60 parochianen hem letterlijk een rode kaart waarmee ze hun ongenoegen over de gang van zaken uitten.

Ander onderzoek

Tegen Woelki loopt in Rome al een onderzoek naar mogelijk plichtsverzuim. Het volgde op een klacht van de bisschop van Münster, de langstzittende in de kerkprovincie Keulen, bij de Vaticaan-gezant in Berlijn, bevestigde een woordvoerder tegenover de Süddeutsche Zeitung.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een carnavalswagen met een afbeelding van een slapende kardinaal en de tekst '11 jaar meedogenloze afhandeling van misbruikgevallen' voor de Dom van Keulen op de dag van de publicatie van het onderzoeksrapport. © AP